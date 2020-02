A votre avis combien de temps il faut à un pirate pour cracker votre mot de passe ?

Sur Internet, quels que soient les services en ligne que l’on utilise on est régulièrement amené à utiliser un mot de passe pour sécuriser l’accès à ses données et à son compte personnel. Le choix d’un mot de passe n’est jamais une affaire à prendre à la légère. Et il est vivement recommandé d’utiliser des combinaisons les plus complexes possibles.

Pour une question de sécurité, il faut évidemment éviter à tout prix d’utiliser des séries de chiffres et de lettres trop courtes ou trop faciles à deviner. Pire encore il faut éviter d’employer des mots de passe si banales qu’ils figurent dans le TOP 25 des pires mots de passe édition 2019.

Le site Cloudnine a publié un graphique intéressant qui vous donne une idée du temps qu’il faut à un pirate pour cracker votre mot passe en fonction du nombre et du type de caractères utilisés.

La durée de vie d’un mot de passe varie de “instantanément” à un “quintillion d’années (un million d’années puissance 5) suivant la complexité de celui-ci. Il est donc vivement recommandé d’utiliser un mot de passe le plus complexe possible, mélangeant à la fois des lettres, des chiffres, des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux.

Explications :

– Si vous avez un mot de passe composé uniquement de chiffres, un mot de passe composé de huit chiffres (soit près de 100 millions de combinaisons de chiffres) peut toujours être cracké instantanément ;

– Même si ce mot de passe uniquement numéroté est de 14 chiffres (soit près de 100 billions de combinaisons de chiffres), il ne faut que quatre jours pour déchiffrer un mot de passe même de cette taille;

– Vous souhaitez utiliser toutes les lettres majuscules et minuscules à la place? Cela vous aidera quelque peu, mais un mot de passe à cinq lettres peut toujours être déchiffré instantanément;

– Et un mot de passe de neuf lettres ne prendra encore que 4 jours pour être cracké;

– Vous voulez mélanger des chiffres et des lettres majuscules et minuscules? Vous feriez mieux d’utiliser plus de sept caractères ou cela ne prendra pas plus de 3 heures pour déchiffrer votre mot de passe;

– Même avec huit caractères, cela peut prendre jusqu’à dix jours;

– Si vous ajoutez des symboles, un mot de passe à sept caractères peut encore prendre moins d’une journée;

– Mais, si vous ajoutez un huitième caractère, cela pousse le temps à 57 jours. Ajouter un neuvième caractère? Cela pousse le temps à 12 ans ;

– Mais la taille importe – Un mot de passe à 18 chiffres prend encore 126 ans pour être cracké, un mot de passe à 18 lettres prend un billion d’ années, un mot de passe à 18 chiffres et lettres prend 374 billions d’ années et un mot de passe à 18 chiffres, lettres et symboles prend 1 quintillion d’ années!