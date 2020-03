Le Computex est repoussé de juin à septembre pour cause de Coronavirus

Malheureusement, le monde est touché par une pneumonie infectieuse sévère (COVID-19). À ce jour, plus de 300 000 personnes ont été diagnostiquées dans 167 pays à travers le monde, affectant l’économie, le commerce, les transports, les congrès et le tourisme. Les organisateurs de COMPUTEX, le président et chef de la direction de TAITRA, M. Walter Yeh, et le secrétaire général de TCA, M. Enoch Du, annoncent conjointement, pour la santé et la sécurité des exposants et des visiteurs, l’efficacité de l’exposition et le maintien de l’image de marque de COMPUTEX, COMPUTEX prévu du 2 au 6 juin sera reporté à septembre.

Afin de continuer à servir les exposants et les visiteurs du monde entier tout en tenant compte de la santé et de la sécurité de tous les participants, COMPUTEX est reporté au 28-30 septembre au Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 2 (TaiNEX 2) et présentera la 5G et la communication, solutions intelligentes, jeux et InnoVEX (startups). Selon le dernier rapport épidémique de McKinsey, l’épidémie en Chine et en Asie de l’Est sera maîtrisée au début du deuxième trimestre, et la situation épidémique en Europe et aux États-Unis ralentira en juin. TAITRA renforcera l’invitation des visiteurs du monde entier à assister au COMPUTEX en septembre par le biais de ses 63 bureaux à l’étranger.

Pour les exposants qui continuent de soutenir le COMPUTEX, TAITRA organisera une exposition en ligne COMPUTEX sur le Taiwantrade du 2 au 6 juin et invitera les acheteurs mondiaux à participer à des réunions d’approvisionnement en ligne. TAITRA invitera également les exposants à effectuer des lancements de nouveaux produits, ainsi qu’à inviter des sociétés mondiales de TIC à partager la 5G, l’AIoT et d’autres applications de technologie intelligente via Webinar.