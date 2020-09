Le nouveau Google Chromecast (Sabrina) est déjà dispo aux Etats-Unis

Alors que la prochaine clé hdmi Google Chromecast devrait être officiellement annoncée demain par la firme de Mountain View, plusieurs revendeurs américains n’ont pas attendu l’annonce de Google et se sont déjà mis à commercialiser l’appareil Outre Atlantique.

Il est en effet déjà possible de se procurer le nouveau Chromecast, nom de code ‘Sabrina”, dans certaines enseignes Walmart et Home Depot au prix de 49,99 dollars. Et forcément des petits malins ont sauté sur l’occasion et ont déjà pu acheter le produit avant tout le monde comme on peut le voir ici, là et ou là sur reddit.

Voilà quelques vidéos d’acheteurs :

Poru rappel, les caractéristiques complètes sont dispo dans cette actualité :