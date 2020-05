Le programme Sandra 2020.6.30.45 est maintenant disponible en téléchargement

Le programme d’informations SANDRA 2020 est un logiciel qui permet de connaître de nombreux détails techniques à propos de son ordinateur. Il permet aussi de tester plusieurs types de composants afin de connaître les performances de tout ou partie de son PC. La version 30.45 du logiciel vient d’être

La version 2020.6.30.45 de Sandra 2020 qui vient d’être mise en ligne par l’éditeur SiSoftware apporte des nouveautés et des améliorations aussi bien au niveau du matériel supporté que des changements au niveau des benchmarks intégrés au programme. En l’occurrence, cette nouvelle version a reçu des optimisations et elle prend désormais en charge de futurs composants. Elle supporte aussi plusieurs nouvelles fonctionnalités des processeurs. A noter que la stabilité et la fiabilité du programme ont également été améliorées.

L’éditeur annonce par ailleurs que de nouveaux benchs ont été implantés. Sandra 2020 est maintenant en mesure de tester sa connexion internet et de tester la latence des requêtes DNS, et ce pour les serveurs DNS locaux et publics. Sandra propose plusieurs tests de connexion permettant d’établir un score global de la qualité de sa connexion.

La liste complète des nouveautés est disponible ci-dessous. Et comme d’habitude vous pouvez télécharger Sandra 2020 version 2020.6.30.45 sur cette page de notre section Téléchargement.

Voilà les nouveautés de cette version :

Hardware Support:

– Additional future hardware support and optimisations.

– Additional CPU features support

– Various stability and reliability improvements

Benchmarks:

– New: Internet DNS Benchmark: measure cached & un-cached DNS query latency for local and public DNS servers.

– New: Internet Overall Score: using the existing Internet benchmarks (Connection, Peerage and brand-new DNS), compute an overall score denoting the Internet connection quality.

– Internet Connection, Internet Peerage Benchmarks: updated list of top (300) websites to test against; additional multi-threading optimisations