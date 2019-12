Les drivers Adrenalin 19.12.1 sont en ligne

AMD vient de dévoiler la version 19.12.1 de ses pilotes Radeon Adrenalin. Les drivers prennent en charge les nouvelles cartes graphiques Radeon RX 5300M mais ce n’est pas tout puisqu’ils corrigent également plusieurs soucis découverts dans la version précédente.

En l’occurrence, les drivers 19.12.1 corrigent un problème de tremblement de l’image avec les Radeon RX 5700 et certains jeux en 1080p et des paramètres bas, ainsi qu’un problème de plantage et de retour au bureau avec les Radeon RX 5700 et le jeu The Outer Worlds.

Si vous êtes concernés par ces changements, vous pouvez télécharger les drivers Adrenalin 19.12.1 sur le site du fabricant.