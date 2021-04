Les drivers GeForce 465.89 WHQL sont de sortie !

Les pilotes NVIDIA GeForce sont disponibles en version 465.89 WHQL. Ce nouvel opus ajoute le support de la technologie DLSS au jeu Outriders dont la sortie est prévue aujourd’hui. Les drivers 465.89 WHQL améliore aussi le support de la mise à jour ray tracing de DIRT 5 et le support des jeux Evil Genius 2: World Domination et KINGDOM HEARTS Series.

Les drivers incluent également des profils SLI pour les jeux Shenmue III et The Medium mais uniquement pour les GPU NVIDIA Turing. Plusieurs problèmes ont aussi été corrigés.

Les drivers Geforce 465.89 WHQL corrigent les bugs suivants :

– [Rainbow Six Siege][Vulkan]: Smoke appears pixelated.

– [Vulkan][X4: Foundations 4.00/X4: Cradle of Humanity] The game may crash on GeForce RTX 30 Series.

– [GeForce RTX 3090]: Blue-screen crash occurs when Samsung Odyssey G9 is paired with HDMI TV.

– [GeForce RTX 2060]: Blue-screen crash (DPC_WATCHDOGS_VIOLATION) occurs when playing a game and watching YouTube video simultaneously.

– [Sunset Overdrive]: The application may display random green corruption if Depth of Field is enabled from in-game settings

– Realtek Displayport-to-HDMI 2.1 protocol converter clock limited to 600MHz pixel clock

– [G-SYNC][NVIDIA Ampere/Turing GPU architecture]: GPU power consumption may increase in idle mode on systems using certain higher refresh-rate G-SYNC monitors.

– [GFE Screenshot/HDR]: Application screenshots are washed out when HDR is enabled

Les drivers 465.89 WHQL sont téléchargeables depuis le site du constructeur ou via ces liens de notre section téléchargement :

– Drivers 465.89 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 465.89 WHQL pour Windows 10 (64-bit)