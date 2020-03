Les meilleures imprimantes 3D en 2020

En l’espace de quelques années seulement, l’impression 3D est devenue un vrai phénomène qui a basculé plusieurs secteurs. Depuis son apparition, elle s’est de plus en plus généralisée, permettant au grand public de s’y adonner. En effet, en cette année 2020 l’impression 3D ne reste plus une science-fiction, mais un véritable outil que l’on peut utiliser au quotidien. Ainsi, que vous vouliez vous procurer une imprimante 3D par curiosité ou pour un besoin professionnel, vous pourrez trouver sur le marché le modèle qui vous convient le plus. Mais alors, quelle imprimante 3D choisir en 2020 ?

New Matter MOD-t 3D : imprimante pour les débutants

Les novices dans l’impression 3D peuvent miser sur la New Matter Mod-t 3D pour se familiariser avec l’appareil. Avec son design minimaliste, il s’intègre sans difficulté dans votre domicile. En effet, il peut très bien se placer sur une table dans le salon sans détériorer la décoration de votre intérieur. Avec ce modèle, vous pourrez imprimer uniquement avec du PLA, c’est-à-dire un plastique non nocif conçu à base d’amidon. D’ailleurs, il n’est pas bruyant avec son meilleur niveau insonorisation. De plus, le fait qu’elle ne dégage aucune odeur est un véritable atout pour cette imrpimante. Mais là où l’appareil se démarque, c’est avec son prix qui dépasse rarement les 300 euros. Et le top dans tout cela, c’est le support de la technologie wifi qui lui permet d’être contrôlé à distance.

Da Vinci Junior : imprimante pour les enfants

Apprenez à votre enfant à se familiariser avec les nouvelles technologies dès son plus jeune âge. Vous pourrez l’aider à débuter dans l’univers de l’impression 3D avec cet appareil facile d’utilisation. Très autonome et avec un logiciel simple à utiliser, c’est le modèle que l’on offre à un enfant. En ce qui concerne sa sécurité, Da Vinci Junior est une imprimante fermée et sécurisée pour éviter votre enfant ne se blesse. Mais vous pourrez également acheter cet appareil pour vous afin de vous familiariser avec la technologie sans vous ruiner. La précision 100 microns est un véritable avantage.

Creality Ender 3 Pro : une imprimante 3D moins onéreuse

Ceux qui cherchent une imprimante 3D à moindre coûtsseront certainement séduits par le modèle Creality Ender Pro qui est surtout apprécié pour son prix très doux. Malgré son tarif, l’appareil propose quelques améliorations en comparaison avec ses prédécesseurs, probablement à cause de son excellente Ender 3. Cela dit, l’imprimante 3D Creality Ender 3 Pro dispose d’un plateau d’impression amovible qui est magnétique. Au niveau de la précision, elle est fixée à 0,1 mm. À noter que cet appareil permet d’imprimer facilement des plastiques.

Si vous désirez imprimer des pièces avec de plus faible tolérance et dans des matières différentes, le fraisage cnc et le tournage cnc sont de très bonne alternatives à l’impression 3D.