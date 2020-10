L’évolution croissante des banques en ligne en France

La technologie évolue et notre mode de vie avec. À l’ère où tout ou presque se digitalise, les services bancaires ne font pas exception à la règle. Les banques en ligne sont désormais de plus en plus adoptées par les Français malgré quelques réticences au début. En effet, la relation bancaire ne cesse d’évoluer incitant ainsi les consommateurs à fréquenter de moins en moins les agences. Les consommateurs souhaitent désormais être autonomes dans la gestion de leurs finances. Ils veulent également avoir accès à la plupart des services bancaires rapidement, en utilisant directement leur smartphone ou ordinateur tout en bénéficiant de l’assistance d’un personnel disponible. Les banques en ligne offrent justement ces avantages, ce qui explique leur évolution croissante et l’engouement qu’elles rencontrent.

Pourquoi les banques en ligne séduisent-elles ?

Si les banques britanniques ont habitué leur clientèle à la dématérialisation des services bancaires via les réseaux téléphoniques dès les années 80, les consommateurs français ont été quant à eux été un peu plus réticents aux changements. Ce n’est que vers le début des années 2000, avec l’arrivée d’internet, que la France a vu naître les premières banques en ligne, sans agence et reposant essentiellement sur les réseaux téléphoniques et internet. Toutefois, les consommateurs étaient peu emballés malgré cette révolution qui promettait de leur faciliter la vie. En effet, les questions de sécurité et le manque de confiance ont encore freiné les clients.

Aujourd’hui, les services des banques en ligne, tout comme la technologie, évoluent, séduisant ainsi des milliers de Français chaque année. En effet, le nombre de personnes utilisant les services de banque en ligne augmente depuis 2016. Si la France reste en retard sur certains de ses voisins européens en termes de progrès de la banque en ligne, elle se maintient dans le top 15 des meilleurs taux de pénétration de la banque en ligne sur le marché européen en 2018. Étant facilement accessibles avec un téléphone portable, une tablette ou tout autre appareil numérique connecté à internet, les services bancaires en ligne attirent des utilisateurs de tous âges.

Les multiples avantages d’une banque en ligne

Les banques en ligne permettent d’ailleurs de faciliter la vie de leurs clients grâce à des services dématérialisés qui permettent d’avoir accès à son compte sans devoir se déplacer en agence. Ces banques proposent également d’autres avantages comme la carte bancaire gratuite afin d’offrir des services aussi efficaces qu’abordables. Les utilisateurs indiquent que les services bancaires numériques sont très utiles pour les opérations bancaires telles que la consultation d’informations générales sur les comptes, l’envoi de paiements et le blocage d’une carte bancaire en cas de vol ou de perte. L’efficacité de la banque mobile et de la banque en ligne pour ces types d’opérations bancaires courantes contribue à faire des services de banque numérique une partie intégrante de la vie quotidienne des Français.

La banque numérique offre également un moyen plus facile et moins officiel de communiquer avec les banques, comme les services de messagerie en ligne. Ce type de service permet désormais un accès à distance qui ne pouvait se faire auparavant qu’en se rendant à la banque. L’accessibilité et le coût des banques en ligne sont ainsi très appréciés par les clients français.

Qu’en est-il de l’avenir des banques en ligne en France ?

Face à l’essor des banques en ligne, les consommateurs désertent les agences des banques classiques et les guichets automatiques. De par leur praticité et leur rapidité, ces banques digitales sont en phase avec les besoins grandissants des Français. Les démarches des banques en ligne sont d’ailleurs tout à fait légitimes et évidentes dans une société où l’on a de moins en moins de temps et où tout le monde fait face à un rythme de vie effréné. Plus besoin de se rendre en agence pour effectuer une quelconque opération bancaire, un compte accessible en tout temps et n’importe où avec n’importe quel appareil connecté à internet, un gain de temps certain et des frais bancaires moindres… Nombreuses sont les raisons qui poussent les consommateurs à adopter définitivement les banques en ligne.

Toutefois, il ne faut pas oublier que les Français sont des consommateurs assez particuliers qui se lassent vite des choses. En effet, ce qui les emballe aujourd’hui peut les lasser le lendemain. Alors, que penser de l’avenir des banques en ligne ? Pour le moment, la place occupée par les banques en ligne sur le marché bancaire français n’a pas encore déstabilisé les chiffres des banques classiques. Néanmoins, l’arrivée de ces banques digitales a mis en place une concurrence conduisant à de meilleures conditions qui profitent aux consommateurs : meilleurs taux de crédit, des frais bancaires plus attractifs, etc.

De plus en plus de Français ouvrent un compte bancaire en ligne

Au vu de tous ces avantages qu’offrent les banques digitales, près de la moitié des Français affirment être prêts à ouvrir un compte auprès d’une banque en ligne. Cela signifie qu’un Français sur deux serait disposé à changer de banque afin de profiter de services bancaires répondant à leurs besoins et de payer moins de frais bancaires. Cela amène également à penser que les banques en ligne françaises continueront à attirer plus de clients pour les années à venir. Bien que cela ne veuille pas dire que les banques en ligne seront éternelles, les Français sont attentifs aux frais bancaires qu’ils paient. S’ils peuvent avoir accès à des services bancaires plus pratiques et plus rapides tout en économisant quelques dizaines d’euros voire plus, ils resteront à moins de trouver de meilleures offres ailleurs.

Outre la concurrence avec les banques traditionnelles, les banques en ligne rivalisent également d’offres attractives entre elles, ce qui est d’autant plus bénéfique pour les consommateurs. En effet, certaines banques en ligne proposent une tenue de compte gratuite sans engagement. Il est ainsi possible pour le client de résilier les conditions prévues dans le contrat d’ouverture de compte à tout moment.

Pour conclure, les banques en lignes détiennent encore une part de marché assez faible par rapport aux banques classiques. Toutefois, les consommateurs commencent à s’intéresser sérieusement à leurs services grâce à leur rapidité, leur sécurité et leur facilité d’accès. Les banques en ligne sont sur la bonne voie en ce qui concerne la France et pourraient bien devenir la banque de demain.