Mobile World Congress 2020 : l’événement est annulé !

Le couperet est tombé ! L’édition 2020 du MWC, le plus salon grand salon dédiée aux technologies mobiles, n’aura finalement pas lieu. En effet, l’événement est purement et simplement annulé. Un communique officiel est tombé hier soir mettant fin à de nombreuses rumeurs qui courraient sur Twitter depuis quelques jours.

Habituellement, le Mobile World Congress se déroule au mois de février à Barcelone. Cette année le salon devait initialement avoir lieu du 24 au 27 février prochain.

C ‘est un rendez-vous organisé par la GSM Association qui permet à de nombreux fabricants de présenter les nouvelles technologies ou les nouveaux smartphones qu’ils ont mis au point. Cette année, c’est principalement la 5G qui devait y être l’honneur…

Mais depuis quelques jours, les fabricants et les exposants ont été très nombreux à se désister et à annoncer qu’ils ne participeraient finalement pas au MWC 2020. On peut citer notamment : Amazon, Ericsson, HMD Global, Intel, LG, Facebook, Nvidia, Nokia, AT&T, Vodafone, Sony, TCL, et bien d’autres

Du coup, face à ces désistements en chaîne et aussi à la peur de la propagation du coronavirus dans un lieu aussi bondé et aussi confiné, les organisateurs ont préféré jeter l’éponge cette année. Ils donnent toutefois rendez-vous l’an prochain pour l’édition 2021 du MWC.