MSI Optix MAG322CR : un moniteur 32″ gamer dont la fréquence atteint 180 Hz

L’écran Optix MAG322CR du fabricant MSI est un moniteur 32 pouces à destination des gamers. L’écran dispose d’une dalle VA incurvée (1500R) capable d’afficher une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. Et là où le fabricant fait très fort c’est au niveau de la fréquence de rafraîchissement puisque l’appareil supporte une fréquence de 180 Hz ce qui devrait plaire aux joueurs. Le support du Freesync est aussi de la partie…

Au niveau de ses caractéristiques techniques le MSI MAG322CR propose un taux de contraste de 3000:1, une luminosité de 300 cd/m², un temps de réponse de 1 ms et des angles de vision de 178/178°. Sa connectique se compose d’un DisplayPort 1.2a, de deux ports HDMI 2.0n et d’un port USB C.

L’écran sera disponible prochainement. Son prix n’est pas connu pour le moment mais on devrait être fixé d’ici quelques jours.