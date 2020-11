NVIDIA publie les drivers GeForce 457.30 WHQL

NVIDIA vient de mettre en ligne la version 457.30 WHQL de ses drivers Geforce. Les pilotes sont optimiés pour les jeux Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin’s Creed Valhalla et Godfall. Ils contiennent aussi un profil SLI mis à jour pour Black Desert et ils apportent plusieurs correctifs de bugs :

Changelog drivers Geforce 457.30 WHQL

– [Warzone][RTX 30 series]: Users may see a drop in performance during gameplay.

– [Notebook]: The internal panel flashes upon resume from sleep mode or from display off.

– [NVIDIA Ampere architecture][G-SYNC][HDR][Dual-head 8k display]: Display screen goes black.

Vous pouvez télécharger les drivers GeForce 457.30 WHQL soit depuis le site du fabricant soit depuis notre section téléchargement :

– Drivers 457.30 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 457.30 WHQL pour Windows 10 (64-bit)