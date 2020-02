OS 13.4 et CarKey : ouvrir une voiture avec un iPhone ?

Le version 13.4 d’iOS ferait référence à une nouvelle API nommée CarKey qui permettrait d’ouvrir un véhicule à distance, s’il est compatible NFC. Le déverrouillage s’effectuerait alors grâce à un iPhone ou une Apple Watch. Cette clé virtuelle pourrait même se partager avec d’autres personnes équipées…

API et voiture en 2020 : une nouvelle révolution ?

La clé de voiture, un des symboles bien aimés des automobilistes pourrait bien être amenée à disparaître. En effet, après la démocratisation des systèmes de démarrage sans clé, c’est aujourd’hui les clés virtuelles qui apparaissent sur le marché.

Apple aurait-il inventé le nouveau système d’ouverture de voiture ? Apparemment, la version d’iOS 13.4 comporterait une API baptisée CarKey. Cette clé pourrait alors permettre de déverrouiller un véhicule via un iPhone ou une montre connectée Apple. Bien que ce type de technologie n’étonne plus vraiment, elle n’est pas non plus répandue et celle-ci serait ouverte au partage de clés virtuelles… Par ailleurs, Apple serait enclin à joindre des acteurs de l’automobile et de la téléphonie afin d’étendre son projet et de développer son concept de Digital Key.

Les API en 2020 : quel avenir ?

Les API ou interface de programmation d’application sont de plus en plus utilisées par les développeurs. En effet, elles permettent d’accéder à des éléments de logiciels via une unique connexion programmatique. Cette technologie offre un gain de temps considérable pour les développeurs qui travaillent sur des applications.

Bien qu’elles ne soient pas complètement démocratisées dans les entreprises qui ont parfois du mal à cerner le concept global, les API sont tout de même très utilisées. A la base rigides et offrant des possibilités limitées, les API se sont transformées et ne sont désormais plus destinées à concevoir. Effectivement, en plus du développement des applications, les API permettent d’exploiter des données.

Exemple d’API en 2020

Les API deviennent plus utiles car leurs fonctionnalités se développent. En effet, on peut prendre l’exemple de Printoclock qui a mis en place Print API. Celle-ci permet à n’importe qui (développeurs d’applications, e-commerçants, entreprises, etc) de se connecter via leur système et de passer des commandes automatiques d’impression sur leur site.

C’est alors un gain de temps considérable car les impressions seront livrées directement à leur client. Tout cela s’effectue via une connexion unique et il est possible d’avoir accès à plusieurs services dont la validation de commande, l’obtention d’informations concernant un produit, le chargement de fichiers à imprimer, etc.

On voit que les API qui étaient autrefois liées automatiquement au développement d’application se transforment et offrent diverses possibilités dans la vie quotidienne ou bien dans le commerce.