Patriot lance le Viper 4300 : un nouveau SSD M.2 NVMe en PCIe 4.0

Chez Patriot un nouveau SSD est annoncé : il s’agit du Viper VP4300 ! C’est an SSD au format M.2. NVMe qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et qui profite d’une interface rapide qui répond à la norme PCI Express 4.0 4x. Cela lui permet d’offrir des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.800 Mo/s en écriture.

Deux versions : 1 To et 2 To sont annoncées, voilà les débits proposés par chaque modèle :

– Viper 4300 1 To : 7.400 Mo/s en lecture, 5.800 Mo/s en écriture (800K iOPS)

– Viper 4300 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture (800K iOPS)

Le Viper VP4300 est d’ores et déjà référencé Outre Atlantique sur Amazon.com qui le propose à respectivement 224,99$ et 449,99$. Le web marchand annonce une disponibilité pour le 23 avril prochain.

A noter que le SSD est livré avec deux dissipateurs thermiques : un modèle en aluminium et un modèle plus fin en graphène. Un choix qu’avait déjà opéré Team Group avec son Cardea A440.