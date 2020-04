Patriot PXD : un SSD portable très compact pour les utilisateurs nomades

Le fabricant Patriot vient de dévoiler le PXD. C’est un SSD portable qui ressemble grosso modo à une grosse clé usb. Le PXD mesure 102,9 x 31.5 x 9.7 mm et pèse 35 grammes.

Un produit aussi compact a été rendu possible (vous vous en doutez…) grâce à l’utilisation d’un SSD au format M.2. Celui-ci exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC, un contrôleur Phison PS5013-E13T et une interface USB 3.2 type C.

Au niveau des débits, le PXD offre des taux de transferts pouvant atteindre 1.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture ce qui peut être intéressant pour faire un backup ou transférer de gros fichiers.

Le Patriot PXD est disponible en trois capacités de stockage sur le site de fabricant : 512 Go (122$), 1 To (224$) et 2 To (380$). Pour ce prix, le disque est livré avec un câble USB C vers USB A et un câble USB C vers USB C. Une garantie de trois ans est aussi de la partie.