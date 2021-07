Prime Day : les micro SDXC Lexar Play de 128 Go à 14€ et 256 Go à 29€

A l’occasion du Prime Day, il est possible d’acquérir les cartes mémoires Lexar Play à prix remisés. Le modèle 128 Go coûte 14,64€ (au lieu de 21,78€) et le modèle 256 Go coûte 29,69€ (au lieu de 43,96€).

Pour rappel, ces cartes micro SDXC sont spécialement dédiée au stockage des jeux. On peut les utiliser aussi bien avec un smartphone qu’une console de jeux ou tout autre appareil multimédia.

La carte Lexar Play est un modèle de classe 10 qui répond aux normes V30, A1 et U3. Le fabricant annonce des débits de 150 Mo/s.

On a d’ailleurs publié un test de la carte Lexar Play de 256 Go sur Bhmag le mois dernier. Une carte qui offre un excellent rapport qualité / capacité / prix. Ses performances sont également très bonnes. Attention toutefois à posséder un lecteur de cartes mémoires récent pour exploiter pleinement les débits proposés par la carte.

micro SDXC Lexar Play 128 Go à 14,64€ sur Amazon.fr

micro SDXC Lexar Play 256 Go à 29,69€ sur Amazon.fr

– tous les bons plans Prime Day de Bhmag