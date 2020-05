Quatre nouveaux NAS en préparation chez Synology : DS220+, DS420+, DS720+ et DS920+

D’après le site Cachem, le fabricant Synology devrait dévoiler prochainement plusieurs nouveaux modèles de NAS. Ainsi, après le DS220j d’entrée de gamme annonçait début mars, on devrait prochainement avoir droit à quatre nouvelles références chez Synology : le DS220+, le DS420+, le DS720+ et le DS920+.

DS220+

Le DS220+ est un NAS qui offre deux baies de stockage. Il exploite un processeur double core Intel Celeron J4025 Dual Core cadencé à 2 GHz (boost à 2,9 GHz) et embarque 2 Go de mémoire vive (DDR4) extensible à 6 Go. Sa connectique se compose de deux ports USB 3.0 (un à l’arrière et un en façade) et 2 ports réseau Gigabit.

DS420+

Le DS420+ est un NAS assez similaire au DS220+ excepté qu’il offre quatre baies de stockage au lieu de deux. Au niveau des composants, on retrouve donc le même processeur et la même quantité de RAM (extensible là encore à 6 Go). La connectique est aussi identique (2 USB 3.0 + 2 RJ 45 Gigabit) par contre le DS420+ propose 2 emplacements pour installer des SSD au format M.2. NVMe.

DS720+

Plus performant que le DS220+, le DS720+ est un NAS 2 baies qui embarque un processeur quad core Intel Celeron J4125 qui fonctionne à la fréquence de 2 GHz (avec boost à 2,7 GHz). Il est doté de 2 Go de mémoire DDR4 (extensible à 6 Go) et il propose une connectique composée de : 2 ports USB 3.0 (dont 1 en façade), 1 port eSATA, 2 ports RJ45 Gigabit. Il peut également accueillir deux SSD M.2. NVMe.

DS920+

Doté de 4 baies de stockage, le DS920+ est animé par un processeur quad core Intel Celeron J4125 fonctionnant à 2 GHz (boost à 2,7 GHz) secondé par 4 Go de mémoire DDR4 (extensible jusqu’à 8 Go cette fois). Au niveau connectique, il offre : 2 ports USB 3.0 (dont 1 en façade), 1 port eSATA, 2 RJ 45 Gigabit et 2 emplacements pour SSD M.2. NVMe.

Pour le moment, les quatre NAS n’ont pas encore été annoncés officiellement en Europe. Par contre ils ont déjà été présentés en Asie.

A l’heure de rédiger cette brève on ne sait pas encore quand ils seront dévoilés en Europe ni en France et quels seront leur prix de vente.