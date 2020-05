Mozilla met à jour ses logiciels : FireFox sort en version 76.0 et Thunderbird en version 68.8.0

La fondation Mozilla vient de libérer une nouvelle version de son navigateur Firefox. Le navigateur est maintenant disponible en version 76.0. La principale nouveauté de ce nouvel opus concerne Lockwize, le gestionnaire de mots de passe du navigateur, qui est maintenant capable de vous alerter lorsqu’un site web que vous fréquenté a été hacké.

Voilà la liste complète des changements apportés par Firefox 76 :

– Firefox affiche des alertes critiques dans le gestionnaire de mots de passe Lockwise lorsqu’un site Web a été hacké;

– Si l’un de vos comptes est impliqué dans une violation de site Web et que vous avez utilisé le même mot de passe sur d’autres sites Web, vous serez maintenant invité à mettre à jour votre mot de passe. Une icône de clé identifie les comptes qui utilisent ce mot de passe vulnérable.

– Générez automatiquement des mots de passe complexes et sécurisés pour de nouveaux comptes sur une plus grande partie du Web, qui sont facilement enregistrés directement dans le navigateur;

– Vous avez pu accéder et voir vos mots de passe enregistrés sous Connexions et Mots de passe facilement dans le menu principal. S’il se trouve que votre appareil est partagé entre votre famille ou vos colocataires, la dernière mise à jour permet d’éviter de fouiner occasionnellement par-dessus votre épaule. Si vous n’avez pas de mot de passe principal configuré pour Firefox, Windows et macOS nécessitent désormais une connexion à votre compte de système d’exploitation avant d’afficher vos mots de passe enregistrés.

– Picture-in-Picture vous permet d’effectuer plusieurs tâches, la petite fenêtre vidéo qui suit, peu importe ce que vous faites sur votre ordinateur, à travers différentes applications et même des espaces de travail. Maintenant, lorsque vous êtes prêt à vous concentrer sur la vidéo, un double-clic peut faire passer la petite fenêtre en plein écran. Double-cliquez à nouveau pour réduire à nouveau la taille.

– Firefox prend désormais en charge les Worklets audio qui permettront un traitement audio plus complexe comme la VR et les jeux sur le Web; et est adopté par certains de vos logiciels préférés.

Avec cette modification, vous pouvez désormais rejoindre les appels Zoom sur Firefox sans avoir besoin de téléchargements supplémentaires.

– WebRender poursuit son déploiement vers plus d’utilisateurs Firefox pour Windows, désormais disponible par défaut sur les ordinateurs portables Intel modernes avec un petit écran (<= 1920×1200) pour un rendu graphique amélioré.

Comme d’habitude, pour télécharger Firefox 76.0 vous pouvez soit passer par les liens de téléchargement de notre section Téléchargement (ci-dessous) soit mettre à jour directement Firefox en passant par l’onglet “?” puis “A propos de Firefox”.

– Télécharger Firefox 76.0 pour Windows (32-bit)

– Télécharger Firefox 76.0 pour Windows (64bit)

– Télécharger Firefox 76.0 pour Mac

– Télécharger Firefox 76.0 pour Linux

A noter que le logiciel de messagerie Thunderbird a aussi droit à une mise à jour. Le programme est maintenant disponible en version 68.8.0. Plusieurs bugs ont été corrigés.

– Account Manager: les champs de texte étaient trop petits dans certains cas

– Account Manager: la méthode d’authentification n’a pas été mise à jour lors de la sélection d’un serveur SMTP

– Les liens avec les informations d’identification intégrées ne s’ouvraient pas sous Windows

– Les messages étaient parfois envoyés avec une adresse mal formée lorsqu’ils étaient remplis à partir du carnet d’adresses

– Accessibilité: les lecteurs d’écran signalaient trop d’activités dans la barre d’état

– MailExtensions: la définition des messages IMAP comme lus avec browser.messages.updated n’a pas pu persister

– Divers correctifs de sécurité