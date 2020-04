SiSoftware dévoile la version 30.35 de Sandra 2020

L’éditeur SiSoftware propose depuis quelques jours une nouvelle version de son programme d’informations SANDRA. Pour rappel, celui-ci permet de recenser tous les composants matériel de votre machine de tester les performances des composants grâce aux différents benchs inclus dans le logiciel.

Le logiciel SANDRA est maintenant disponible en version 2020 SP4. Grâce à cette nouvelle mise à jour, le support de plusieurs composants matériel a été amélioré. C’est notamment le cas des processeurs IceLake et CometLake ou encore la norme NVME.

La liste complète des nouveautés est disponible ci-dessous.

Vous pouvez télécharger Sandra 2020 SP4 version 2020.4.30.35 sur cette page de notre section Téléchargement.

Voilà les nouveautés de cette version :

Hardware Support:

– Updated IceLake (Gen10 Core) AVX512, VAES, SHA support (see CPU, GP GPU, Cache & Memory reviews)

– Updated CometLake (Gen10 Core) support (see CPU, GP GPU, Cache & Memory reviews)

– Updated NVMe support

– Enhanced Biometrics information (fingerprint, face, voice, audio, etc. sensors)

– Updated WiFi support (WiFi 6/802.11ax, WPA3)

– Various stability and reliability improvements

Benchmarks:

– Network (LAN), Wireless (WLAN/WWAN) Benchmarks: multi-threaded transfer tests and increased packet size to better utilise 10GBe (and possibly higher) links. [Note: highly threaded CPU required]

– Internet Connection Bandwidth, Internet Peerage Benchmarks: multi-threaded transfer tests and increased packet size to better utilise Gigabit (and possibly higheer) connections.