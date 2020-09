SiSoftware publie la version 30.77 de Sandra 2020

Fidèle à son habitude, l’éditeur SiSoftware publie ce mois ci une nouvelle et énième version de son programme d’informations et de tests SANDRA 2020. Le logiciel qui porte désormais la référence 2020.10.30.77 contient plusieurs nouveautés comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous. Les brenchmarks GPU et CPU de Sandra ont notamment été mis à jour afin d’améliorer le support des dernières puces graphiques NVIDIA Ampere et des dernires composants disponibles sur le marché. Plusieurs corrections de bugs ont également étéréalisées.

La liste complète des nouveautés est disponible ci-dessous. Vous pouvez télécharger Sandra 2020 version 2020.10.30.77 sur cette page de notre section Téléchargement ou sur le site de l’éditeur.

Voilà les nouveautés de cette version :

GP-GPU (CUDA / OpenCL / DirectX Compute) Benchmarks

– Additional improvements for nVidia “Ampere“; CUDA SDK updated to 11.1

– Additional improvements for “Image Processing” benchmarks

– Additional improvements for “Scientific Analysis” benchmarks (FFT, GEMM) [perf impact] – Reverted (R3 update) hashing/SHA block change in “Cryptography” benchmarks [perf impact] – Relaxed limits further for better performance on high-end/multiple GP-GPUs [up to 8]

CPU Benchmarks

– Fixed possible lock-up in “Scientific Analysis” benchmarks

– Reverted (R3 update) hashing/SHA block change in “Cryptography” benchmarks [no impact] – Revised benchmarks for asymmetric work-loads for hybrid CPUs

Bug Fixes

– Fixed (possible) crash on Intel graphics with 64-bit PCIe memory addressing

– Reviewed all device code that deals with 64-bit PCIe memory addressing

– Fixed TigerLake (TGL) memory information/timings for (LP)DDR5

– Fixed TigerLake (TGL) integrated graphics memory information

– Additional IceLake (ICL) memory information