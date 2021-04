Sony a écoulé 7,8 millions de Playstation 5 depuis sa sortie

La Playstation 5 est sortie dans le commerce en novembre dernier et le moins que l’on puisse dire c’est que la commercialisation de la console a été quel que peu chaotique. Entre pénurie et problème d’approvisionnement, la console Next Gen de Sony a été très difficilement accessible pour les joueurs

Mais malgré les soucis d’approvisionnement qui touchent encore régulièrement la console, Sony arrive tout de même à tirer son épingle du jeu. En effet, la firme annonce avoir vendu pas moins de 7,8 millions de PS5 dans le monde depuis la mise sur le marché de la console.

Sur les 7,8 millions de consoles vendues à travers le globe, 4,5 millions de PS5 ont trouvé preneur en 2020 c’est à dire durant les mois de novembre et décembre 2020. Les 3,3 millions d’unités restantes se sont écoulées au début de l’année 2021, plus précisément durant les trois premiers mois : janvier, février et mars.

L’engouement pour la PS5 est tel que les ventes de la Playstation 5 à son lancement sont supérieures à celles de la PS4 à sa sortie et sans commune mesure avec celles de la PS3 à l’époque.

Des chiffres très bons donc pour la PS5. Par contre il faut noter qu’on ne connaît pas précisément la répartition des ventes. Est-ce qu’il s’est vendu plus de PS5 100% digitale ou est-ce qu’il s’est vendu plus de PS5 avec lecteur Blu-ray intégré ? L’information aurait pu être intéressante.

D’après le site TechPowerUp, le nombre d’abonnés PS Plus est également en hausse (+14,7% ). Sony comptabilise désormais 47,6 millions d’abonnés au programme PS Plus.