La mise à jour de mai 2021 de Windows 10 arrive…

Microsoft annonce que la mise à jour de mai 2021 de Windows 10 vient d’être finalisée. La mise à jour est également connue sous le nom de Windows 10 21H1.

Pour l’instant, la firme de Redmond ne précise pas officiellement quand elle sera déployée auprès de l’ensemble des utilisateurs de Windows 10. Mais selon nos informations le déploiement débutera probablement à partir du milieu du mois de mai et s’étendra comme d’habitude sur plusieurs semaines…

Afin de vérifier la disponibilité de Windows 10 21H1, vous serez alors invité à vous rendre sous Windows 10 dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update. Et là vous trouverez la mise à jour de mai 2021 quand elle sera disponible pour votre machine.

La May 2021 Update sera la première “grosse” mise à jour de Windows 10 à sortir en 2021. Elle apportera notamment des améliorations à Windows Hello et à Windows Defender Application Guard (WDAG) selon Neowin.