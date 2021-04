Windows 10 est maintenant présent sur 1,3 milliards de machines

Lors du dernier décompte publié l’année dernière en mars 2020 durant le premier confinement, on apprenait que Windows 10 était présent sur un milliard de machines à travers le monde. Un chiffre élevé qui permettait de saisir l’ampleur et l’engouement suscité par Windows 10.

Aujourd’hui, quasiment un an plus tard : Microsoft s’est décidé à fournir de nouveaux chiffres à l’occasion de la publication de ses résultats financiers. On apprend ainsi que le dernier système d’exploitation de Microsoft est désormais installé sur pas moins de 1,3 milliards d’appareils dans le monde.

Un chiffre record pour Windows 10 qui est parvenu à conquérir 300 millions de machines supplémentaires en un an seulement.

D’après la firme de Redmond, une telle augmentation est à attribuer en grande partie à la pandémie de COVID-19 qui touche le monde entier depuis maintenant plus d’un an. En effet, durant la pandémie et les différentes périodes de confinement, le télétravail a largement été mis en avant par les entreprises et les pouvoirs publics.

Au final, cette situation a grandement incité la population et les travailleurs à s’équiper ou à renouveler leur matériel informatique. Et bien évidemment les fabricants d’ordinateurs, d’imprimantes, de tablettes, etc.. ainsi que les éditeurs comme Microsoft (ou d’autres..) ont su tirer leur épingle du jeu et profiter de la situation pour augmenter leurs ventes et accroître leur chiffre d’affaire.