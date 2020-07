Synology France annonce le NAS DS220+

Synology vient d’officialiser en France l’arrivée du DS220+, un nouveau NAS 2 baies dont on a déjà eu l’occasion de parler sur Bhmag au début du mois de mai. Jusqu’à maintenant l’appareil n’était pas encore disponible dans l’hexagone, le voilà désormais référencé sur le net.

Pour information, le DS220+ est un NAS qui dispose de deux baies de stockage. L’engin est animé par un processeur double core Intel Celeron J4025 Dual Core cadencé à 2 GHz (boost à 2,9 GHz). Le DS220+ embarque d’origine 2 Go de mémoire vive (DDR4) qu’il est possible d’étendre à 6 Go (via l’ajout d’une barrette de 4 Go).

Le DS220+ mesure 165 x 108 x 232,2 mm et pèse 1,3 kilos. Au niveau de sa connectique, le DS220+ propose deux ports USB 3.0 (un à l’arrière et un en façade) et 2 ports réseau RJ45 Gigabit.

Le DS220+ est déjà référencé au tarif de 379,96€ sur LDLC.