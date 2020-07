Un imposant moniteur 49″ signé Philips : le 498P9 !

Le nouveau 498P9 de Philips est un imposant moniteur de 49 pouces. Le fabricant annonce que l’écran est conçu avant tout pour les professionnels. Il faut dire qu’il faut avoir de la place pour accueillir un tel engin sur son bureau.

En effet, le 498P9 est équipé d’une dalle VA de 48,8 pouces de diagonale (soit 124 cm environ). C’est un écran au format 32:9 Super Wide qui dispose d’une dalle incurvée (1800R).

Le moniteur supporte une définition de 5.120 x 1.440 pixels à la fréquence de 70 Hz. Il offre par ailleurs un temps de réponse de 5 ms (gris à gris), une luminosité de 450 cd/m² et un taux de contraste de 3000:1. Ses angles de vision sont de 178/178°.

Comme d’habitude, on retrouve avec cet écran Philips le support des technologies FlickerFree et Low Blue Light qui permettent respectivement de réduire les scintillements et les émissions de lumière bleue.

Du point de vue de la connectique, le 498P9 semble plutôt bien équipé puisqu’il propose un DisplayPort 1.2, une prise HDMI 2.0 ainsi que 2 port USB ascendants et 4 ports USB descendants dont un port compatible avec la charge rapide. Une prise casque et des enceintes 2x5W sont également de la partie complètent l’ensemble.

A noter également la présence d’un commutateur KVM MultiClient qui permet de travailler à partir de deux sources indépendantes et d’en visualiser les affichages simultanément.

Le Philips 498P9 sera commercialisé en France le mois prochain au prix de 899€ TTC.