Un nouveau SSD M.2. NVMe en PCI Express 4.0 chez AORUS

La firme AORUS a été l’un des premiers fabricants à proposer l’année dernière un SSD M.2. NVMe exploitant une interface PCI Express 4.0.

Aujourd’hui, le constructeur revient sur les devants de la scène avec un nouveau modèle de SSD M.2. NVMe, toujours câblé en PCI Express 4.0. Mais cette fois ci son SSD est dépourvu de dissipateur de thermique.

Le SSD exploite un contrôleur Phison PS5016-E16 couplé à de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 96 couches. Le SSD existe en trois variantes : 512 Go, 1 To et 2 To qui propose des débits pouvant atteindre jusqu’à 5.000 Mo/s en lecture et 4.400 Mo/s en écriture.

Voilà les taux de transferts pour chaque modèle :

– 512 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 2.500 Mo/s en écriture (400K/550K iOPS)

– 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.400 Mo/s en écriture (750K/700K iOPS)

– 2 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.400 Mo/s en écriture (750K/700K iOPS)

A noter que les SSD offrent respectivement une endurance de 850 To, 1800 To et 3600 To. Ils sont donnés avec un MTBF de 1,7 millions d’heures et sont couverts par une garantie de cinq ans.

Pour l’instant, les tarifs ne sont pas connus.