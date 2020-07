Western Digital ajoute un disque dur de 18 To dans ses produits G-Technology

Le fabricant Western Digital annonce que plusieurs disques durs externes de la famille G-Technology sont désormais disponibles avec une plus grande capacité de stockage.

Pour atteindre ce résultat, le constructeur s’est appuyé sur le disque dur Ultra Star DC HC550 qui est commercialisé depuis le début du mois de juillet en version 18 To.

Dorénavant, les disques durs externes G-DRIVE, G-RAID avec Thunderbolt 3 et G-SPEED Shuttle et Shuttle XL avec Thunderbolt sont donc proposés avec un ou plusieurs disques durs de 18 To.

Les différents modèles seront disponibles aux Etats-Unis en août 2020 et un peu plus tard en France et en Europe

Petit tour d’horizon :

– le G-DRIVE est disponible avec une connectivité USB 3.0, USB-C ou Thunderbolt 3. Le disque dur dispose d’un boîtier tout en aluminium. Il existe maintenant en version 18 To en plus des versions 4, 6, 10 et 14 To déjà au catalogue.

– le G-RAID avec Thunderbolt 3 est un boîtier qui accueille deux disques durs. Il prend en charge le RAID 0, le RAID 1 et le JBOD. Le G-RAID offre aussi la possibilité de connecter jusqu’à cinq périphériques supplémentaires à l’aide de l’interface Thunderbolt 3. Grâce au disque de 18 To le G-RAID grimpe désormais à 36 To.

– Le G-SPEED est une solution destinée aux entreprises. Disponibles avec 4 ou 8 baies de stockage, les G-SPEED Shuttle et G-SPEED Shuttle XL sont configurables respectivement en RAID 0, 1, 5, 10, et JBOD ainsi qu’en RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 et JBOD. Les G-SPEED sont prévus pour fonctionner H24. Ils peuvent maintenant atteindre 144 To de stockage grâce au disque dur de 18 To.