Le disque dur WD Ultrastar DC HC550 de 18 To est enfin disponible

Annoncé officiellement en janvier dernier, le disque dur HC550 de Western Digital est enfin disponible dans le commerce. Pour rappel, ce modèle fait partie de la gamme Ultrastar DC du fabricant, ce qui correspond à sa gamme de disques durs destinés en priorité aux Data Centers (mais qui peuvent bien sûr être utilisés dans un PC ou dans un NAS pour ceux qui en ont les moyens).

Le WD Ultrastar DC HC550 est un beau bébé de 18 To. Il devrait ravir les entreprises qui ont d’importantes quantités de données à sauvegarder sur leurs serveurs. Idéalement ce genre de disques durs s’installent en configuration RAID par deux, par quatre ou plus.

Le HC550 se présente sous la forme d’un disque dur de 3,5″ qui exploite une interface SATA III à 6 Gb/s (ou SAS à 12 Gb/s suivant les versions). Le fabriant annonce pour ce modèle un taux de transfert soutenu de 257 Mo/s et le support de la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording).

Le disque dur bénéficie de la technologie HelioSeal à base d’hélium ce qui permet au fabricant d’augmenter le nombre de plateaux tout en évitant les frottements. D’ailleurs, le HC550 dispose de 9 plateaux de 2 To chacun (soit 18 To en tout – le compte est bon) qui fonctionnent à la vitesse de 7.200 tours par minute.

Poru en savoir plus : les caractéristiques complètes du HC550 sont disponible ici sur le site du constructeur (PDF).

Le HC550 de 18 to est annoncé avec un MTBF de 2,5 millions d’heures, une endurance de 550 To par an et une garantie de 5 ans. Son prix devrait avoisiner les 630€.

Pour rappel, on a testé il y a quelques mois le WD HC530 d’une capacité de 14 To sur Bhmag. Le test est disponible sur cette page.