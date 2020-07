Synology officialise le NAS 4 baies DS920+ en France

Le fabricant Synology vient d’annoncer officiellement la sortie en France du NAS DS920+. Ce modèle est un NAS polyvalent qui offre d’origine 4 baies de stockage, et si ça ne suffit pas il est même possible d’ajouter 5 baies supplémentaires grâce à l’extension DX517 vendue en option.

Le DS920+ est animé par un processeur quad core Intel Celeron J4125 à 2 GHz (avec boost à 2,7 GHz) secondé par 4 Go de mémoire DDR4. La mémoire peut être étendue à 8 Go en ajoutant une barrette de 4 Go supplémentaire.

Le NAS peut accueillir 4 unités de stockage au format 3,5″ ou 2,5″ (que ce soit des SSD ou des HDD) mais aussi des SSD M.2 NVMe. En effet, le DS920+ dispose de deux emplacements M.2. 2280 compatibles avec les SSD M.2. NVMe.

Au niveau de sa connectique, le NAS offre : 2 ports USB 3.0 (dont 1 en façade), 1 port eSATA, 2 ports RJ45 Gigabit.

Le DS920+ est annoncé en France au prix de 580€. Il est d’ailleurs référencé à ce tarif sur LDLC. A noter que l’extension DX517 qui permet d’ajouter 5 baies supplémentaires coûte 524,98€ sur Amazon.fr.