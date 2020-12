Synology propose en téléchargement une version beta de DSM 7.0

Bonne nouvelle pour les possesseurs de NAS Synology, la version 7.0 de DSM fait à nouveau parler d’elle. Le constructeur propose même en téléchargement une version beta de DSM 7 afin que les utilisateurs puissent tester par eux même ce nouvel opus.

Cette version beta de DSM 7.0 fait suite à la version préview qui a été mise en ligne en septembre dernier. La version beta se veut plus aboutie et plus complète que le préview. Elle corrige également quelques bugs selon les premiers retours.

Mais attention ce n’est pas encore une version finale. Des bugs ou des incompatibilités peuvent encore persister. Il est donc désconseillé d’utiliser cette beta sur un NAS en production. A utiliser et tester donc en connaissance de cause.

Synology a publié plusieurs vidéos de présentation sur cette page. La beta de DSM 7 .0 est disponible quant à elle à cette adresse.