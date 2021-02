TerraMaster propose un nouveau système de sauvegarde : le D8 Thunderbolt 3

Le fabricant TerraMaster annonce la sortie du D8 Thunderbolt 3. Derrière ce nom barbare se cache un DAS (Direct Attached Storage) à ne pas confondre avec un NAS (Network Access Server). En effet, si les deux appareils sont des produits de stockage : le DAS se connecte directement à un ordinateur alors qu’un NAS se connecte à un réseau.

Le D8 Thunderbolt 3 est un système de sauvegarde assez imposant qui se présente sous la forme d’une tour qui mesure 266 mm (haut) x 184 mm (large) x 315 mm (profondeur) et pèse 5,3 kilos. A l’arrière du châssis, on trouve deux ports Thunderbolt 3 à 40 Gb/s et un DisplayPort 1.2.

L’appareil offre 8 baies de stockage qui permettent d’accueillir autant de disques durs de 3,5 ou 2,5 pouces (ou même des SSD). Potentiellement, l’engin est donc capable d’offrir une capacité de stockage maximum de 144 To (via 8 disques durs de 18 To chacun). A noter que le D8 Thunderbolt 3 gère le SINGLE DISK, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 et RAID10.

En terme de performances, le fabricant annonce que le D8 Thunderbolt 3 peut atteindre des débits pouvant aller jusqu’à 2.112 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.724 Mo/s en écriture via un RAID0 de SSD ou jusqu’à 1.916 Mo/s en lecture et 1.640 Mo/s en écriture via un RAID0 de disques durs.

Terra Master destine principalement son produit aux professionnels et plus particulièrement à ceux travaillant dans le domaine de la vidéo. En effet, grâce à sa grande capacité de stockage et à ses performances élevées l’appareil peut servir à stocker de grosses quantités de vidéos en vue de les manipuler : édition, montage, etc…

Le D8 Thunderbolt 3 est disponible dès maintenant dans le commerce. Terra Master facture son joujou 1599,99€. Un tarif qui paraît extrêmement élevé surtout que dans cette configuration l’appareil est livré nu c’est à dire sans aucun disque dur.