Un nouveau SSD M.2. NVMe chez Western Digital : le WD Green SN350

Chez Western Digital, un nouveau SSD est annoncé dans la gamme WD Green. Le petit nouveau porte le nom de SN350. C’est un SSD au format M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D TLC ou QLC, l’information n’ a pas été précisé par le fabricant. Idem en ce qui concernent le type de contrôleur utilisé.

Le constructeur propose le WD Green SN350 en trois capacités de stockage : 240 Go, 480 Go et 960 Go. Les débits peuvent atteindre jusqu’à 2.400 Mo/s en lecture et 1.900 Mo/s en écriture suivant les modèles. On est bien loin du niveau de performances que peuvent offrir certains SSD M.2. NVMe haut de gamme.

Voilà le détail de chaque capacité :

– WD Green SN350 240 Go : 2.400 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture

– WD Green SN350 480 Go : 2.400 Mo/s en lecture et 1.650 Mo/s en écriture

– WD Green SN350 960 Go : 2.400 Mo/s en lecture et 1.900 Mo/s en écriture

Les WD Green SN350 sont annoncés avec une garantie de trois ans. Les SSD de 240, 480 et 960 Go sont annoncés à respectivement 43,99$, 54,99$ et 99,99$ aux Etats-Unis. Le prix en Europe n’est pas connu pour l’instant mais cette news sera bien sûr mise à jour dès que l’information sera disponible.