Un nouveau SSD M.2. NVMe : le Foresee P800

Le fabricant Longsys, qui détient notamment la marque Lexar depuis 2017, annonce la sortie du SSD Foresee P800. Il s’agit d’un SSD au format M.2. (2280) qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3, couplé à de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le P800 est décliné en trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To. Une version 2 To est également prévue. En terme de performances, le SSD offre des débits pouvant aller jusqu’à 3.500 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture, le tout avec 300K / 330K iOPS en lecture/écriture 4K.

Le Foresee P800 sera couvert par une garantie de trois ans. Son prix n’est pas connu pour le moment.