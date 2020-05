Un portage complet de Super Mario 64 sur PC avec support 4K, DX12, raytracing

Le jeu Super Mario 64 est un jeu mythique de la console Nintendo 64. Il a eu beaucoup de succès dans les années 90 / 2000. Et même s’il est aujourd’hui assez facile d’émuler ce type de jeux un peu ancien, certains bidouilleurs ont relevé leurs manches et décidé d’effectuer un portage complet du jeu sur PC afin lui faire supporter toutes les technologies modernes pour un maximum de fluidité et de performances, que soit le support de la 4K, de DirectX 12 ou du Raytracing.

A voir la vidéo ci-dessous, le portage semble très réussi mais attention : un tel portage de Super Mario 64 sur PC ne semble pas très légal. Il y a fort à parier que Nintendo intervienne rapidement et stoppe la diffusion de ce portage.