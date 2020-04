Une clé usb de 128 Go avec éclairage RGB chez Team Group

Chez Team Group une nouvelle usb est annoncée. Il s’agit de la T-Force Spark RGB qui offre une particularité assez surprenante pour une clé usb. En effet, elle dispose d’un système d’éclairage RGB qui peut s’illuminer en trois coloris : bleu, jaune et rouge.

Et cerise sur le gâteau ce n’est pas “juste” un éclairage pour faire beau (quoique…) puisque chaque couleur correspond en fait à un certain niveau de remplissage de la clé.

L’extrémité de la clé s’allume en bleu lorsque la clé est remplie à moins de 80%, en jaune lorsqu’elle contient entre 81 et 92% de données et en rouge lorsque le niveau a franchi le cap des 93%.

Evidemment, cette fonctionnalité est assez gadget et n’intéressera que les amateurs de produits RGB.

Mis à part ça, la Spark RGB est une clé USB 3.0 tout ce qu’il y a de plus classique. Elle mesure 60,9 x 20,4 x 8,6 mm et pèse 25 grammes.

Le fabricant annonce que la T-Force Spark RGB en version 128 Go sera disponible prochainement aux Etats-Unis au tarif de 25 dollars et un peu plus tard dans le reste du monde.