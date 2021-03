Une nouvelle carte graphique chez AMD : la Radeon RX 6700 XT

AMD vient d’annoncer la sortie d’une nouvelle carte graphique : la Radeon RX 6700 XT. Basée sur l’architecture RDNA 2, celle-ci embarque 96 Mo de mémoire Infinity Cache et 12 Go de mémoire GDDR6. Elle fonctionne à la fréquence de 2424 MHz et propose un boost à 2571 MHz.

D’après le constructeur, vu ses caractéristiques techniques et vu les possibilités qu’elle propose cette nouvelle carte devrait intéresser les gamers qui souhaitent jouer en 1440p.

Plusieurs fabricants et assembleurs se sont déjà montrés intéressés. Ainsi, on devrait retrouver la Radeon RX 6700 XT dans certains PC de la marque HP OMEN, comme par exemple les modèles 25L et 30L.

Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6700 XT devraient être disponibles sur le site d’AMD ainsi que chez de nombreux partenaires : ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE et XFX. La disponibilité est prévue pour le 18 mars avec un prix de départ fixé à 479 dollars.