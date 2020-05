Xiaomi Mi TV Stick pour concurrencer les clés HDMI de Google et Amazon (maj)

Xiaomi devrait dévoiler prochainement un produit concurrent aux clé HDMI Amazon FireTV Stick et Google Chromecast (dont le prometteur “Chromecast Utra 2” qui devrait arriver bientôt). En effet, le célèbre constructeur chinois qui dispose déjà d’un catalogue bien garni (smartphones, tablettes, box TV, trottinettes, et bien d’autres..) aurait l’intention de mettre sur le marché le Xiaomi Mi TV Stick.

Le Xiaomi Mi TV Stick se présenterait sous la forme d’une clé HDMI à insérer à l’arrière de son téléviseur. Le stick serait en quelque sorte une version très compacte des Mi TV Box du fabricant. Le stick fonctionnerait lui aussi sous Android TV 9.0 et devrait permettre à priori de visionner du contenu multimédia (jusqu’en 4K) depuis différents services de streaming comme par exemple Netflix, Disney+, Prime Vidéo, Youtube, etc..

D’après les premières informations qui ont fuitées le Xiaomi Mi TV Stick serait équipé d’une puce Amlogic S905Y2 et d’un processeur quad core Cortex-A53 couplé à un GPU Mali-G31MP2. Il embarquerait également 2 Go de RAM DDR3 et 8 ou 16 Go de stockage (eMMC) pour stocker Android TV et les éventuelles applis de streaming (ou autres) que vous souhaitez.

Pour l’instant peu d’informations sont disponibles. On devrait toutefois être fixé bientôt puisqu’apparemment l’engin est censé sortir dans le courant du mois de mai. A voir donc…

MAJ : des boutiques chinoises comme par exemple Gearbest référencent d’ores et déjà le Xiaomi Mi TV Stick. Le produit n’est pas encore disponible mais sa sortie ne devrait plus trop tarder. Le tarif de 74,56€ semble par contre relativement élevé pour un produit de ce genre… Espérons que le prix soit plus bas quand il sera effectivement disponible.