ADATA dégaine une nouvelle gamme de SSD M.2. : les Falcon de 256 Go à 2 To

ADATA dévoile aujourd’hui une nouvelle unité de stockage : le Falcon ! C’est un SSD au format M.2 (2280) qui exploite une interface PCI-Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3. L’appareil embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le fabricant indique que la gamme Falcon existe en quatre capacités : 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To qui offrent tous un MTBF de 1,8 millions heures. L’endurance est par contre respectivement de 150 To, 300 To, 600 To et 1200 To.

Voilà les débits annoncés pour chaque modèle :

– Falcon 256 Go : 3.000 Mo/s en lecture, 900 Mo/s en écriture (100K/130K iOPS)

– Falcon 512 Go : 3.000 Mo/s en lecture, 1400 Mo/s en écriture (100K/160K iOPS)

– Falcon 1 To : 3.000 Mo/s en lecture, 1400 Mo/s en écriture (180K/180K iOPS)

– Falcon 2 To : 3.000 Mo/s en lecture, 1400 Mo/s en écriture (180K/180K iOPS)

Les caractéristiques techniques complètes sont disponibles dans ce fichier PDF.

Le fabricant annonce une garantie de 5 ans pour la gamme Falcon. Les tarifs ne sont par contre pas communiqués pour le moment.