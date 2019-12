BurnAware 12.9 est un logiciel de gravure performant et gratuit qui n'a rien à envier aux autres logiciels de gravure plus compliqués et payants, qui s'apparentent parfois pour certains d'entre eux plus à des usines à gaz qu'à autre chose.

Pour sa part, BurnAware est facile d'utilisation, simple d'accès et surtout (comme dit précédemment) gratuit !

Et bien qu'il soit gratuit, il ne faut pas croire que le logiciel n'est pas aussi complet que les softs payants ; bien au contraire puisqu'il suporte la plupart des fonctions des logiciels de gravure actuels. Il supporte la gravure de disques bootables et un grand nombre de formats d'écriture. Il se permet même de supporter la gravure de la totalité des médias enregistrables et réinscriptiables du marché : les disques CD, les DVD et même les disques Blu-ray. N'hésitez pas à l'essayer pour vous forger votre propre opinion.