Mozilla Thunderbird 68.4.1 pour Windows 64-bit est un logiciel de messagerie électronique qui offre l'avantage d'être performant et très très léger. Il offre de nombreuses options et fonctionnalités. Il permet notamment de filtrer rapidement et efficacement les messages afin d'éviter d'être submergé de courriers indésirables et de spams en tous genres.

Thunderbird inclus plusieurs améliorations : le logiciel est plus rapide, plus stable et plus sécurisé. Il intègre par ailleurs un thème spécialement mis à jour pour Windows 7. Il supporte également les Jump List, et offre un meilleur import des emails en provenance de Microsoft Outlook. Des centaines d’extensions on aussi été mis à jour au sein de Thunderbird. Des extensions telles que le gestionnaire de calendrier Lightning, Conversation View, Open Search peuvent être accessible via le gestionnaire d’extension.

Besoin d'une autre édition de Thunderbird ?

A noter que la version disponible ici est celle destinée à l'édition 64-bit de Windows . Si vous utilisez une version 32-bit de Windows ou un MAC ou Linux, veuillez vous rendre ici sur le site de la fondation Mozilla pour télécharger la version appropriée à votre système d'exploitation.