Test du SSD Lexar NQ100 de 480 Go

On va se pencher aujourd’hui sur le LEXAR NQ100. C’est un SSD au format 2,5 pouces qui dispose d’une interface SATA III à 6 Gb/s. C’est un modèle récent qui est disponible depuis le mois de décembre aux Etats-Unis et depuis le mois de février en Europe.

A propos de la marque LEXAR…

Il faut savoir que le marque LEXAR appartenait auparavant au groupe Micron (qui détient également la marque Crucial) mais LEXAR est passé sous pavillon chinois après avoir été racheté par le groupe Longsys en 2017. Un groupe qui est spécialisé depuis longtemps dans les produits à base de mémoire flash tels que les cartes mémoires, les SSD, les modules embarqués ou même les barrettes de RAM. Bref… Longsys n’est pas un petit nouveau dans ce secteur, loin de là…

Présentation du SSD

Le NQ100 se présente sous la forme d’un SSD de 2,5 pouces tout ce qu’il y a de plus classique. Il embarque de la mémoire NAND Flash QLC et un contrôleur maison. Son design n’a rien d’exceptionnel puisque le fabricant s’est contenté d’inscrire le nom de la marque en gros sur la face avant du SSD suivi par “Solid State Drive”. Le SSD est de couleur gris anthracite avec deux flèches bleues qui apparaissent de chaque côté du marquage.

A l’intérieur de l’emballage, on trouve le SSD et un guide installation, et c’est tout ! Point d’accessoire, de visserie, de logiciel clonage ou autres, le bundle est on ne peut plus simple… Le fabricant va à l’essentiel et propose le strict minimum.

A noter que le LEXAR NQ100 existe en trois capacités de stockage : 240 Go, 480 Go et 960 Go. Pour les besoins de cet article, c’est la version 480 Go qui a été utilisée.

Performances

Pour mesurer les performances du disque, j’ai utilisé comme d’habitude les benchs : Crystal Disk Mark, ATTO et AS SSD Copy Benchmark.

Crystal Disk Mark

Lors de tests, le programme annonce des débits de 563,75 Mo/s en lecture et de 501,33 Mo/s en écriture. Les débits en lecture sont bons et même légèrement supérieurs à ceux annoncés par le fabricant qui prévoyait 550 Mo/s. Par contre, les performances en écriture se limitent à 501,33 Mo/s alors qu’on aurait pu s’attendre à des débits un peu plus élevés sur ce type de disque.

ATTO

En utilisant le programme ATTO, on a pu mesurer des débits maximum de 563,66 Mo/s en lecture et de 500,78 Mo/s en écriture. Cela corresponde au niveau des performances mesurés avec Crystal Disk Mark. Pour les débits minimum avec des petits fichiers ATTO indique seulement 14,26 Mo/s en lecture et de 13,33 Mo/s en écriture.

AS SSD Copy Benchmark

Cette fois, le programme fait état de débits un peu plus faibles que précédemment puisqu’il est question de taux de transferts de 525,01 Mo/s en lecture et de 464,03 Mo/s en écriture. Mais on a pu constater par le passé durant tous nos tests de SSD que AS SSD est toujours le moins optimiste des trois.

Machine de test

– Carte mère MSI TomaHawk Max

– Processeur AMD Ryzen 5 3400G

– Mémoire HyperX Fury DDR4 RGB 16 Go

– SSD M.2.NVMe : Crucial P1 de 500 Go

– Moniteur Philips 32″ 328P6AUBREB/00

– Boiter Antec NX1000

– Alimentation Antec VP 600W

– Système d’exploitation Windows 10 Pro 64-bit

Conclusion

Le NQ100 de LEXAR est un SSD qui offre de bonnes performances pour un SSD au format 2,5 pouces SATA III. Ses débits en lecture sont capables d’atteindre jusqu’à 563,75 Mo/s selon Crystal Disk Mark. Notons qu’il s’agit là de débits maximum qui ont été mesurés et qu’ils baissent en fonction du type de fichiers traités. Ainsi, avec des petits fichiers les taux de transferts ont tendance à chuter, mais cela est assez commun avec de nombreux modèles disponibles sur le marché. En écriture le NQ100 propose des débits maximum de seulement 501,33 Mo/s, ce qui est un peu dommage : on aurait pu s’attendre à des performances en écriture un peu plus élevées, plus proches des 550 Mo/s par exemple.

Vu les caractéristiques et les performances qu’il propose, ce SSD pourra être utilisé sans souci pour redonner un coup de jeune à un PC de bureau ou un PC portable qui est encore équipé d’un bon vieux disque dur.. Remplacer le stockage d’origine par ce SSD sera non seulement d’une simplicité enfantine mais offrira aussi un regain en terme de performances et de fluidité pour la machine. Le temps de démarrage du PC sera raccourci, l’utilisation du PC sera plus fluide et les transferts de données n’en parlons même pas… ils se feront à la vitesse de l’éclair.

Bref… le LEXAR NQ100 offre un très bon rapport qualité / performances / prix. Dommage toutefois que le fabricant n’est pas inclus un logiciel de clonage dans le bundle afin de faciliter le transfert de données.

Où trouver le SSD LEXAR NQ100 ?

Le NQ100 commence seulement à arriver en boutique, il n’est pas encore très répandu pour l’instant contrairement à d’autres modèles de la marque (comme par exemple le NS100).

– LEXAR NQ100 240 Go à 30,99€ sur Alternate.fr

– LEXAR NQ100 480 Go à 51,90€ sur Alternate.fr

– LEXAR NQ100 240 Go à 43,62€ sur Amazon.fr

– LEXAR NQ100 240 Go à 37,43€ sur Amazon.de

– LEXAR NQ100 480 Go à 61,76€ sur Amazon.de



LEXAR NQ100 480 Go Les points positifs Les points négatifs – ses bonnes performances en lecture – son tarif – sa garantie de trois ans – un bundle très succinct – ses performances en écriture un peu en retrait Note : 16 /20