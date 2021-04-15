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Godeal24 vous permet de finaliser votre installation en toute simplicité : Microsoft Office 2024 Professional à 19,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€. Il s'agit dans les deux cas de licences à vie.
GTA 6 : la prochaine bande-annonce sera diffusée sur Netflix
Afin de faire patienter les gamers jusqu'à la sortie de GTA 6 prévue le 19 novembre prochain, Rockstar Games a prévu de diffuser une troisième bande-annonce du jeu.
Télécharger Google Chrome 151.0.7922.109
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Les SSD Kingston NV3 de 1 To et 2 To voient leur prix chuter
Grâce à un code promo, le SSD Kingston NV3 est aujourd'hui plus abordable que jamais sur CDiscount. Pour rappel, il est équipé d'une mémoire NAND Flash 3D TLC et il exploite une interface PCI Express 4.0.
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Si vous avez prévu de faire quelques achats sur le net, sachez qu'en ce moment le site CDiscount vous offre 15€ de réduction.
Une pétition contre l’arrêt des disques PS5 recueille déjà plus de 359.000 signatures (MAJ3)
La grogne des joueurs ne s'est pas faite attendre, et certains d'entre eux viennent de mettre en ligne une pétition demandant au fabricant de revenir sur sa décision.
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Des disques durs de plus en plus gros chez Seagate, et des modèles 50 To l’an prochain !
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Mozilla distribue une nouvelle version de FireFox. Le navigateur est désormais disponible en version 153.0.3. Cette nouvelle mise à jour apporte quelques nouveautés mais aussi des correctifs, comme on peut le découvrir ci-dessous.
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Soldes d’été 2026 : les licences à vie de MS Office 2024 à 16,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€
Pour célébrer la saison, Godeal24 lance ses soldes d'été 2026 avec deux offres imbattables qui transformeront votre expérience informatique.
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