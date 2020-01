Adieu Windows 7 ! Le système d’exploitation sera officiellement abandonné demain par Microsoft

Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, Microsoft a décidé de mettre un terme définitif à Windows 7 demain. Ce n’est pas vraiment une surprise en soit puisque la nouvelle est connue depuis près d’un an. Cf. cette actualité “Windows 7 sera officiellement mort et enterré dans un an” publiée l’année dernière.

C’est donc demain, mardi, 14 janvier 2020, que la tombe de Windows 7 sera définitivement scellée et cela, malgré le fait que Windows 7 représente pourtant encore 26,6% de parts de marché d’après une étude de Net Market Share reprise par Statista.

Windows 7 vit actuellement ses dernières heures. A partir de demain, l’OS ne sera officiellement plus supporté par Microsoft. Le système d’exploitation ne bénéficiera plus du support technique. Il n’aura plus droit aux mises à jours logicielles ni aux mises à jour de sécurité, ce qui aura malheureusement une incidence néfaste sur la sécurité des machines fonctionnant encore sous Windows 7 qui pourront à terme être facilement la proie de toutes sortes de malwares et ransomwares.

Etant donné qu’un quart des machines actuelles tournent encore sous Windows 7, la firme de Redmond a tenu à expliquer la situation sur son site web et à mettre en garde les utilisateurs :

Microsoft “Lorsque Windows 7 atteint la fin du support le 14 janvier 2020, votre ordinateur fonctionnera toujours, mais Microsoft ne fournira plus les éléments suivants : support technique pour tous les problèmes, mises à jour logicielles, mises à jour ou correctifs de sécurité.. Même si vous pouvez continuer à utiliser votre PC avec Windows 7, sans recevoir de mises à jour logicielles et de sécurité continues, il sera plus vulnérable aux virus et aux logiciels malveillants. À l’avenir, la meilleure façon d’être en sécurité est sous Windows 10. La meilleure expérience Windows 10 s’obtient avec un PC neuf. Même s’il est possible d’installer Windows 10 sur votre ancien appareil, cela n’est pas recommandé.”