Alien Isolation et Hand of Fate 2 sont gratuits sur l’Epic Games Store

Chaque semaine, l’éditeur Epic Games a pris l’habitude d’offrir gratuitement un nouveau jeu vidéo le jeudi soir dès 17 heures. La semaine dernière il en a même carrément offert trois d’un coup ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps.

Aujourd’hui il y a encore de la gratuité dans l’air. Deux jeux sont offerts ! Il est en effet possible de récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store les titres Alien Isolation et Hand of Fate 2.

La bonne nouvelle c’est que les deux jeux sont gratuits jusqu’au 29 avril prochain.

La fille d’Ellen Ripley, Amanda, en mission pour percer le mystère de la disparition de sa mère, s’embarque dans une lutte désespérée pour survivre. Dans la peau d’Amanda, vous naviguerez dans un monde toujours plus angoissant tout en faisant face à une population paniquée et désœuvrée, ainsi qu’à un Alien imprévisible et sans pitié.Sans moyens ni préparation, vous devez fouiller les alentours en quête de ressources, improviser des solutions et utilisez votre bon sens non seulement pour venir à bout de votre mission mais aussi pour rester en vie.

Un nouveau héros relève le défi du dealer dans Hand of Fate 2 ! Devenez le maître de ce jeu de plateau vivant aux quêtes rejouables à l’infini. Déverrouillez de nouvelles cartes, construisez votre propre aventure et éliminez vos ennemis dans de violents combats en temps réel !