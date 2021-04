Un nouveau SSD M.2. NVMe chez Acer : le Predator GM3500

Le Predator GM3500 du fabricant ACER est un nouveau SSD M.2. au format 2280. Il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC et il profite d’une interface PCI Express 3.0 4x qui répond à la norme NVMe 1.3.

Le constructeur annonce pour ce modèle des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 3.400 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture. Le nombre d’iOPS n’est pas précisé.

Deux capacités sont prévues : 512 Go et 1 To. Pour le moment, on ne sait pas quand le SSD sera commercialisé en Europe ni quel sera son prix de vente.

L’actualité sera mise à jour dès que le fabricant aura fourni un peu plus d’informations à propos de ce SSD.