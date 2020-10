AMD publie les drivers Adrenalin 20.10.1 optimisés pour 4 nouveaux jeux

Le fabricant AMD a publié la version 20.10.1 de ses pilotes Radeon Adrenalin . Les drivers sont optimisés pour les jeux Doom Eternal: The Ancient Gods, Watch Dogs: Legion, DIRT 5 (Early Access) et World of Warcraft : Shadowlands (Pre-Patch).

Les drivers 20.10.1 apportent aussi de nombreuses corrections de bugs comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous. Pour le téléchargement, rendez-vous sur le site d’AMD.

Liste des correctifs :

– Audio may experience instability when connected through an Audio Video Receiver via HDMI on Radeon RX 5000 series graphics products.

– Desktop may experience frame rate fluctuation when exiting a Vulkan API game with Radeon FreeSync enabled on two or more display system configurations.

– Uploading or streaming content to YouTube may be unavailable or not working correctly.

– Genshin Impact is not detected or listed in Radeon Software gaming tab.

– Some specific Windows screensavers such as ‘Bubbles’ may cause an application crash when applied on Radeon RX 5000 series graphics products.

– Graphical corruption may occur on desktop or at idle when two or more connected high refresh rate displays are Radeon FreeSync enabled on Radeon RX 5000 series graphics products.

– Upgrading to Radeon Software Adrenalin 2020 Edition releases from Radeon Software 2019 Edition releases via Radeon Settings may sometimes fail with an error message.