Apple propose iOS 14.4 pour ses terminaux mobiles

Depuis hier soir, Apple propose en téléchargement iOS 14.4 pour ses iPhone et iPadOS 14.4 pour ses tablettes iPad. Comme on peut le voir ci-dessous, cete nouvelle version apporte quelques améliorations mais aussi des correctifs.

iOS 14.4 apporte les améliorations suivantes sur iPhone :

– Reconnaissance des codes QR de taille plus petite dans l’app Appareil photo.

– Possibilité de classer les différents types d’appareil Bluetooth dans l’app Réglages pour une bonne identification des écouteurs dans les notifications audio.

– Réception de notifications lorsqu’il n’est pas possible de vérifier si votre iPhone possède un nouvel appareil photo Apple d’origine (sur les iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max).

Cette mise à jour corrige également les problèmes suivants :

– Des artefacts pouvaient apparaître sur les photos HDR prises avec l’iPhone 12 Pro.

– Les données mises à jour de l’app Activité pouvaient ne pas figurer dans le widget Forme.

– La saisie sur le clavier pouvait être décalée et les suggestions de mots pouvaient ne pas s’afficher.

– Le clavier pouvait s’afficher dans la mauvaise langue dans l’app Messages.

– L’activation du contrôle de sélection dans Accessibilité pouvait empêcher la prise d’appels téléphoniques depuis l‘écran verrouillé.

A noter qu’iOS 14.4 et iPadOS 14.4 apportent également des correctifs de sécurité.