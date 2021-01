Le navigateur Firefox passe à la version 85.0

Une nouvelle version du navigateur Firefox est disponible en téléchargement.

La fondation Mozilla vient de publier la version 85.0 de Firefox. C’est une mise à jour majeure du programmme et comme on peut le voir sur la page officielle FireFox 85.0 apporte pas mal de changements et de nouveautés, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée.

En effet, Firefox 85.0 est maintenant capable de protéger les utilisateurs des supercookies. Un type de tracker qui peut rester caché dans le navigateur et suivre les utilisateurs à la trace, même après avoir effacé les cookies. Désormais Firefox 85.0 est en mesure de localiser les supercookies et de les empêcher de suivre votre navigation Web même lorsque vous naviguez d’un site à l’autre.

FireFox 85.0 simplifie aussi la gestion des favoris. Il est maintenant plus facile d’accéder à ses favoris. Le navigateur se souvient de l’emplacement préféré pour vos signets, et affiche en conséquence l’emplacement par défaut. Il donne aussi accès aux signets via un dossier dans la barre d’outils.

De son côté, le gestionnaire de mots de passe a été amélioré. Il est maintenant possible de supprimer toutes les connexions enregistrées en un seul clic, au lieu de devoir supprimer chaque connexion individuellement.

Pour finir, sachez que FireFox 85.0 tire un trait définitif sur le support d’Adobe Flash qui n’est maintenant plus du tout pris en charge. Et l’éditeur précise qu’aucun paramètre n’est disponible pour réactiver le support de Flash.

– Télécharger Firefox 85.0 pour Windows (32-bit)

– Télécharger Firefox 85.0 pour Windows (64bit)

– Télécharger Firefox 85.0 pour Mac

– Télécharger Firefox 85.0 pour Linux

Pour télécharger Firefox 85.0 il y a deux possibilités, soit vous passez par notre section Téléchargement ci-dessus soit vous mettez directement à jour Firefox depuis le navigtateur en cliquant sur l’onglet “?” puis “A propos de Firefox”.