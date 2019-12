Bon Plan : le SSD portable Crucial X8 est déjà en promo : 115€ (500Go) et 149€ (1To)

Fraîchement annoncés, les SSD portables Crucial X8 sont déjà en promotion sur Amazon.fr à l’occasion d’une série de “Ventes flash de Noël”. Du coup, il est déjà possible d’acquérir les versions 500 Go et 1 To du Crucial X8 avec une jolie remise à la clé. La version 500 Go du X8 s’affiche en effet au prix de 115,99€ sur Amazon.fr tandis que la version 1 To coûte la bagatelle de 149,99€.

Pour rappel, le Crucial X8 est un SSD portable très compact qui dispose d’une connectique USB de type C. Un adaptateur USB C vers USB A est également fourni pour ceux qui ne sont pas équipés. Sa coque renforcée en aluminium lui permet de résister aux chutes, aux chocs, aux vibrations et même aux termpératures extrêmes. Au niveau des performances, l’appareil offre apparemment de bonnes prestations puisque le fabricant annonce des débits de 1050 Mo/s en lecture séquentille.

– Crucial X8 500 Go à 115,99€ sur Amazon.fr

– Crucial X8 1 To à 149,99€