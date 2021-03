Bon Plan : un PC portable gaming bien équipé à 1074€ sur CDiscount (Core i5, 16Go de RAM, SSD NVMe, Geforce RTX 3060 8 Go)

Le PC portable ACER Nitro AN517-52-505S est une machine performante qui pourrait vous intéresser en temps que gamer surtout qu’en ce moment il est possible de se procurer l’engin à un très bon tarif. En effet, le PC est affiché au prix de 1199,99€ sur CDiscount mais en cumulant une ODR (Offre de Remboursement) de 100€ de la part du fabricant + un code de réduction de 25€ (on en parlait ici) son prix tombe à seulement 1074,99€ après remboursement.

Pour information, la machine est animée d’un processeur Inte Core i5 10300H cadencé à 2,5 GHz. La partie affichage est assurée par un écran de 17,3 pouces Full HD qui supporte une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et par une carte graphique Geforce RTX 3060 dotée de 6 Go de mémoire. Le PC dispose de 16 Go de RAM (2x8Go) et d’un SSD M.2. NVMe SANDISK de 512 Go. Il fonctionne sous Windows 10 et il est fourni avec une souris gaming : la souris ACER Nitro.

Bref… une machine plutôt homogène qui devrait permettre de jouer dans de bonnes conditions à la plupart des jeux actuels. Reste peut-être la partie stockage qui pêche un peu, le SSD de seulement 512 Go pouvant montrer rapidement ses limites pour stocker les jeux de ceux qui disposent d’une ludothèque bien chargée.

– ACER Nitro AN517-52-505S à 1074,99€ sur CDiscount via le code promo “25EUROS” et après ODR 100€