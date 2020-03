Chromecast Ultra 2 : Google aurait dans ses cartons une nouvelle version de sa clé HDMI

Il se murmure que Google serait en train de travailler sur une nouvelle version de son Chromecast Ultra. Connue pour le moment sous le nom de code “Sabrina”, la nouvelle clé HDMI de Google reprendrait apparemment le design du Chromecast 3 qui a été lancé en octobre 2018 tout en incluant des fonctionnalités propres à la version “Ultra”. A commencer par la présence d’un port RJ45 afin de connecter directement l’appareil au réseau en filaire au lieu de passer par du WIFI.

D’après 9to5google, le “Chromecast Ultra 2” supporterait les dernières normes WIFI et Bluetooth. La nouvelle clé HDMI serait basée sur Android TV et prendrait en charge les contenus 4K HDR. Et histoire de profiter pleinement des contenus en streaming proposée sur Youtube, Netflix, Hulu, Disney+, etc.. la clé pourrait être livrée avec une télécommande permettant de piloter à distance toutes les fonctionnalités de l’appareil. La télécommandera serait d’ailleurs équipée d’un micro afin de faire appel à l’assistant Google.

Pour information, le Chromecast Ultra coûte généralement près de 70€ alors que le Chromecast 3 vaut 35€ (voire beaucoup moins via notre astuce). La nouvelle version du Chromecast Ultra devrait coûter sensiblement le même prix que son aînée.